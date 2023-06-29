Радар для ПВО и другая техника. В Германии отчитались о новой партии военной помощи Украине

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла радиолокационная станция воздушного наблюдения. Соответствующая информация размещена на сайте правительства ФРГ.

В четверг, 29 июня, был обновлен перечень помощи, которую Германия предоставила Украине.

Согласно этим данным, в рамках крайнего пакета поддержки Берлин отправил:

одну радиолокационную систему среднего радиуса действия TRML-4D;

три моста для мостоукладчиков Biber;

мобильную систему разминирования;

две машины для пограничников;

16 грузовиков Zetros.

Известно, что радар TRML-4D использует радиолокационную технологию AESA, способную выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей. Система способна оперативно выявлять и сопровождать около 1500 целей в радиусе до 250 км. До нынешнего пакета помощи Германия предоставила Украине один такой радар – в мае текущего года.