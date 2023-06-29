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Радар для ПВО и другая техника. В Германии отчитались о новой партии военной помощи Украине
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла радиолокационная станция воздушного наблюдения. Соответствующая информация размещена на сайте правительства ФРГ.
В четверг, 29 июня, был обновлен перечень помощи, которую Германия предоставила Украине.
Согласно этим данным, в рамках крайнего пакета поддержки Берлин отправил:
- одну радиолокационную систему среднего радиуса действия TRML-4D;
- три моста для мостоукладчиков Biber;
- мобильную систему разминирования;
- две машины для пограничников;
- 16 грузовиков Zetros.
Известно, что радар TRML-4D использует радиолокационную технологию AESA, способную выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей. Система способна оперативно выявлять и сопровождать около 1500 целей в радиусе до 250 км. До нынешнего пакета помощи Германия предоставила Украине один такой радар – в мае текущего года.Подписывайтесь на наш YouTube канал