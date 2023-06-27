Украина получила от Германии солнечные панели и трансформаторы: где их установят

пресс-служба Министерства энергетики Украины.Украина получила от немецких партнеров груз помощи, содержащий 27 пар солнечных модулей с инверторами, 26 современных аккумуляторных батарей EcoFlow от немецкой компании Green Planet Energy.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что соответствующая помощь будет передана для нужд АО "Николаевоблэнерго".

Еще 48 панелей мощностью до 500 Вт будут распределены для нужд Мерефянского общества в Харьковской области.

Также партнеры передали 16 силовых трансформаторов с жесткой изоляцией от компании The Berliner Verkehrsbetriebe (BVG – крупнейшей немецкой компании общественного транспорта), трансформатор, распределительные устройства и катушки кабеля передали компании Maaß GmbH и Energie Waldeck-Frankenberg.

Кроме того, при финансировании Федерального министерства экономики и защиты климата Германии (BMWK) было закуплено и доставлено в Украину 55 генераторов и 11 катушек алюминиевого провода.

"Сегодня в Украине продолжается самая масштабная за всю историю ремонтная кампания на энергетических объектах. Мы готовимся к отопительному сезону, который может быть не менее сложным, чем предыдущий. И помощь наших международных партнеров в этой подготовке очень ценна, в частности для сектора возобновляемых источников. Спасибо Германии за мощную поддержку", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, ранее руководители профильных министерств Украины и Германии подписали в Киеве совместное заявление о намерениях, которое расширяет направления немецко-украинского энергетического партнерства с акцентом на "зеленое" восстановление и восстановление энергетики Украины.

В рамках соглашения правительства Украины и Германии совместно запускают проект "Восстанавливаемые источники энергии для устойчивой Украины – R2U" для украинских общин. Финансирование предварительно составит 2 млн. евро.