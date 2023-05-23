Україна та Німеччина проведуть енергоаудит 20 українських громад: що це дасть обраним населеним пунктам

Уряди України та Німеччини спільно запускають проєкт "Відновлювані джерела енергії для стійкої України – R2U" для українських громад. Фінансування попередньо складе 2 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Участь зможуть прийняти 20 громад, проєкт триватиме протягом 18 місяців. В обраних населених пунктах проведуть енергоаудит будівель критичної інфраструктури д ля подальшого оснащення відновлюваними джерелами енергії .

У Міненерго України наголосили, що це перший етап реалізації домовленостей, підписаних раніше у Києві міністром енергетики Германом Галущенком та віце-канцлером ФРН Робертом Габеком для поглиблення німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на "зелене" відновлення енергетики України.

При реалізації проектів щодо відновлення українських громад за допомогою відновлюваної енергетики особлива увага приділятиметься сільським, вугільним та найбільш постраждалим від війни регіонам.

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков зауважив, що цей проєкт може дати поштовх для створення енергетичних співтовариств або кооперативів на рівні громад.

"Подібна система добре працює у Німеччині та інших країнах ЄС. В Україні відбулась реформа децентралізації, наші громади вже мають достатньо повноважень та ресурсних можливостей, і можуть самостійно визначати вектор свого розвитку. Тому важливо підтримувати вектор, орієнтований на безвуглецеву генерацію", — додав посадовець.

Нагадаємо, що опалювальний сезон 2022-2023 років був найважчим за всю історію незалежної України. Намагаючись схилити владу України до капітуляції, росіяни здійснили 15 масованих обстрілів та випустили 908 ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури.

З жовтня по лютий компанія “Укренерго” вдалася до стабілізаційних відключень електроенергії. Тож минулі осінь та зиму українці провели в умовах регулярних відключень світла.