Украина и Германия проведут энергоаудит 20 украинских громад: что это даст избранным населенным пунктам

Правительства Украины и Германии совместно запускают проект "Восстанавливаемые источники энергии для устойчивой Украины – R2U" для украинских громад. Финансирование предварительно составит 2 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Участие смогут принять 20 громад, проект будет продолжаться в течение 18 месяцев. В выбранных населенных пунктах проведут энергоаудит зданий критической инфраструктуры для дальнейшего оснащения возобновляемыми источниками энергии.

В Минэнерго Украины подчеркнули, что это первый этап реализации договоренностей, подписанных ранее в Киеве министром энергетики Германом Галущенко и вице-канцлером ФРГ Робертом Габеком для углубления немецко-украинского энергетического партнерства с акцентом на "зеленое" возобновление энергетики Украины.

При реализации проектов восстановления украинских громад с помощью возобновляемой энергетики особое внимание будет уделяться сельским, угольным и наиболее пострадавшим от войны регионам.

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков отметил, что этот проект может дать толчок созданию энергетических сообществ или кооперативов на уровне громад.

"Подобная система хорошо работает в Германии и других странах ЕС. В Украине состоялась реформа децентрализации, у наших громад уже достаточно полномочий и ресурсных возможностей, и могут самостоятельно определять вектор своего развития. Поэтому важно поддерживать вектор, ориентированный на безуглеродную генерацию", — добавил чиновник.

Напомним, что отопительный сезон 2022-2023 годов был самым тяжелым за всю историю независимой Украины. Пытаясь склонить власти Украины к капитуляции, россияне совершили 15 массированных обстрелов и выпустили 908 ракет по объектам энергетической инфраструктуры.

С октября по февраль компания "Укрэнерго" прибегла к стабилизационным отключениям электроэнергии. Прошедшие осень и зиму украинцы провели в условиях регулярных отключений света.