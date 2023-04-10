Блэкаут в ноябре. Как неквалифицированные действия руководства НЭК "Укрэнерго" под председательством Владимира Кудрицкого способствовали первому в истории Украины блекауту

Отопительный сезон 2022-2023 годов был самым тяжелым за всю историю независимой Украины. Пытаясь склонить власти Украины к капитуляции, россияне совершили 15 массированных обстрелов и выпустили 908 ракет по объектам энергетической инфраструктуры. С октября по февраль компания "Укрэнерго" прибегла к стабилизационным отключениям электроэнергии. Прошедшие осень и зиму украинцы провели в условиях регулярных отключений света.

Уже в январе энергетики смогли адаптироваться к работе в условиях постоянных обстрелов, но в начале удержать энергосистему было очень сложно.

Очень показательной оказалась системная авария в объединенной энергосистеме Украины, случившаяся в результате враждебных обстрелов 23 ноября 2022 года.

В целом убытки, понесенные энергосистемой и объектами генерации, были самыми масштабными за весь осенне-зимний период, а многочасовые отключения света тогда затронули каждый регион Украины. Диспетчерам явно не удалось "удержать" энергосистему, что привело к значительным убыткам и повреждению энергооборудования, в частности атомных станций.

"В тот день в результате ракетного удара большинство крупных тепловых и гидроэлектростанций было повреждено, а отдельные блоки атомных станций пришлось останавливать вручную", - отметил эксперт Алексей Буряченко.

По фактам системной аварии и вывода на аварийный ремонт энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции Государственная инспекция энергонадзора провела проверки НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго". Отдельные выдержки из материалов проверок были получены в результате депутатского запроса, ответ на который есть в распоряжении редакции Delo.ua. Изучение доступных материалов позволяет попытаться воспроизвести события, происходившие в энергосистеме и на атомных станциях, и понять, могли ли энергетики в тот день избежать блекаута и минимизировать последствия российских обстрелов.

Конечно, главными виновниками последствий всех обстрелов являются российские военные и их преступное руководство в Кремле. Однако результаты проверок наталкивают на мысль, что удержать энергосистему во время обстрелов помешала недостаточная подготовка оператора системы передачи, внутренние протоколы диспетчеров, а также отсутствие технической возможности управлять энергосистемой из хранилищ. То есть речь идет об отсутствии условий для эффективного управления диспетчерской системой НЭК "Укрэнерго", которые должны создать, однако за девять месяцев так этого и не сделали руководители компании, прежде всего - председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

“Руководство компании и ее председатель правления Владимир Кудрицкий потеряли 9 месяцев подготовки к самым тяжелым испытаниям, которые постигли украинскую энергосистему. В ноябре 2022 года бездействие и беспомощность руководства НЭК на фоне ракетных обстрелов привела к первому в истории независимой Украины блекауту, которого можно было избежать. услуг.

День, когда произошел блекаут

23 ноября 2022 года российские войска нанесли пятый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Россияне применили крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Были нанесены 70 ракетных ударов, 51 ракета была перехвачена ПВО, а 19 попали по энергетическим объектам в Киеве и области, а также Львовской, Винницкой и Кировоградской областях.

В результате удара от энергосистемы отключились все четыре атомных электростанции Украины. Последствия этого события ощутили даже в Молдове – там тоже произошли перебои со светом. Энергосистема Украины не смогла удержать нужную частоту 50 Гц и фактически распалась на несколько региональных энергоостровов и некоторое время отсоединилась от энергосистемы Европы (ENTSO-E). Вечером 23 ноября, ночью и в течение дня 24 ноября проходил процесс восстановления энергосистемы.

Напомним, что 23 ноября около 13.00 по Украине была объявлена воздушная тревога. Ожидалась массированная ракетная атака по типу начавшихся с середины октября 2022 года и были нацелены на энергетическую инфраструктуру страны.

В работе в энергосистеме было 8 блоков атомных электростанций, а также несколько ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Как говорится в акте проверки Госэнергонадзора и выписках из журналов диспетчеров НЭК "Укрэнерго", в тот день в 14:01-14:02 произошли первые попадания по подстанциям в южных регионах Украины. Тогда же произошло первое короткое замыкание в сетях 750 кВ.

В тот момент дежурные на атомных электростанциях находились на рабочих местах и посылали запросы диспетчерам "Укрэнерго" относительно дальнейших действий, но ответа не поступало!

“А ведь именно в это время энергетики нуждаются в наиболее активном участии диспетчеров по обеспечению слаженных действий разных элементов энергосистемы. Худший сценарий в таком случае — это как раз оказаться в информационном вакууме и не иметь никаких указаний по неотложным действиям”, - уверяет Алексей Бурячено.

Уже в 14:10 отключения начались в западных электросетях, также в результате "прилетов". Частота в разных звеньях энергосистемы начала существенно уклоняться от нормы в 50 Гц, колеблясь на уровне 46-49 Гц, а на отдельных участках падала до 27 Гц.

В течение последующих 20 минут из системы постепенно начали отключаться все существующие ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. От энергосистемы действием автоматики отключились энергоблоки Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС. Из атомной генерации в работе оставалось два блока Южноукраинской АЭС - №2 и №3.

Опасная утечка

Показательны события, которые развивались на Южноукраинской атомной электростанции. Согласно документам, дежурные на АЭС заметили, что частота энергоблока №2 ниже допустимого уровня и начали спрашивать у диспетчера "Укрэнерго" команды на дальнейшие действия, чтобы восстановить частоту и синхронизацию. Но связаться не удалось ни посредством прямой связи, ни мобильной.

Через 5 минут работы на пониженной частоте в 49 Гц согласно протоколам безопасности атомщики выключили блок №2 вручную - через красную кнопку автозащиты для полного отключения реакторной установки. Для АЭС это чрезвычайное событие, поскольку "красная кнопка" - последний рубеж системы защиты"

По состоянию на 14.28 в работе Южноукраинской АЭС остался энергоблок №3. Из-за ощутимых колебаний напряжения на прилегающей высоковольтной линии и снижения частоты автоматика переключила энергоблок в режим генерации электроэнергии на собственные нужды.

Стоит отметить, что атомные энергоблоки, в отличие от маневровых блоков ТЭС и ГЭС, невозможно быстро остановить. Необходимо постепенно снижать мощность атомного блока, переводя его в режим работы на собственные нужды. И как крайний случай – остановка реакторов, иначе возможна авария.

После аварийной остановки последнего блока на Южноукраинской АЭС в 14.30 в журналах диспетчеров "Укрэнерго" зафиксировали системную аварию. Волна отключений потребителей охватила Украину и достигла Молдовы.

Позже, в течение нескольких часов после того, как обстрелы кончились, энергосистему начали восстанавливать. Постепенно в работу по командам диспетчеров включались разные электростанции и возобновлялось питание потребителей, отключенных по аварийным графикам.

Вечером того же дня по команде диспетчеров Укрэнерго подключили в работу линию электропередачи Аджалик и подали напряжение со стороны Южноукраинской АЭС. По каким-то причинам напряжение на линии начало резко расти и сработала аварийная защита – линия снова отключилась. Атомщики провели осмотр турбогенератора блока №3 и обнаружили утечку масла из-под одного из подшипников.

Из материалов становится понятно, что подшипник от перегрузки начал перегреваться. Сам энергоблок №3 выбыл с работы и нуждался в длительном ремонте. Как показал дальнейший анализ неполадки, проблема с подшипником возникла при резком колебании напряжения на прилегающих к АЭС линиях.

Причины технических проблем

Материалы выездных проверок инспекторов указывают на то, что во время воздушных тревог весь персонал Укрэнерго и диспетчеры согласно внутренним инструкциям покинули свои рабочие места и перешли в укрытие.

Инспекторы обнаружили, что укрытия на подстанциях Укрэнерго не были обустроены ни системами связи, ни альтернативными системами управления или мониторинга состояния энергосистемы. Таким образом, в критический момент энергосистема находилась в "свободном плавании". И может снова оказаться в таком состоянии в случае повторения ситуации.

В одном из актов проверок Госэнергонадзора говорится, что значительные колебания частоты в энергосистеме произошли потому, что персонал подстанций не получал необходимые команды регионального диспетчерского центра и не выполнял их, поскольку не находился на территории подстанций.

В общем, средства, позволяющие обеспечить дистанционное управление подстанциями, есть и были указаны в актах проверки. Это программные системы SCADA, применяемые в энергетике и промышленности во многих странах. Вот только хранилища диспетчеров "Укрэнерго" не имели к ним доступа, поскольку не была проведена связь. Обеспечить связь с диспетчером в условиях, когда "легла" мобильная связь, вполне могла IP-телефония или спутниковый интернет Starlink, что в укрытии может работать от генератора.

Поэтому остается вопрос, вынесло ли руководство "Укрэнерго" урок из того, что случилось 23 ноября и оборудовало ли укрытие для своих сотрудников. Хотя стоит отметить, что в ноябре прошлого года даже в хранилищах у жилых домов успели провести Wi-Fi, а отдельные частные компании организовывали в своих хранилищах целые резервные штабы, позволявшие им работать даже в условиях обстрелов.

Всего по результатам событий 23 ноября расходы на ремонт энергоблока №3 Южноукраинской АЭС составили более 12 млн гривен, а сумма недополученной выручки от продажи электроэнергии составила более 1,1 млрд гривен. В то же время ущерб на Ровенской АЭС составил почти 500 млн гривен, а на Хмельницкой АЭС почти 1 млрд гривен.

А вот потери украинской экономики из-за блекаут значительно выше. Так, Министерство экономики оценивает падение ВВП за ноябрь и декабрь 2022 года в 37% и 34%.

Конечно, виновниками блекаута и того, что почти весь осенне-зимний период украинцы прожили в условиях регулярного отключения света, являются российские оккупанты, которые выбирают нескрытый терроризм и удары по гражданским объектам. «Однако во время войны чрезвычайно важна и наша способность быстро учитывать новые угрозы и уменьшать риски нанесения критической инфраструктуре существенного вреда. Поэтому инерционность и несвоевременность принятия решений, прослеживаются в действиях руководства "Укрэнерго" и ее руководителя г-на Кудрицкого, и совершенно неуместны особенно в таких критических сферах как энергетика», - считает Анна Скороход.

В отчете проверки инспекторы Госэнергонадзора четко отметили, что выявленные ими факты свидетельствуют о небрежности и недостаточной компетентности руководящего персонала НЭК "Укрэнерго" под председательством Кудрицкого.