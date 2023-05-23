"Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримали 80 млрд грн збитку через діючий тариф на електрику для населення, - Міненерго

Через компенсацію тарифу для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнали більш ніж 80 мільярдів гривень збитку тільки через те, що вони фактично компенсують цю різницю в тарифі", - сказав він.

Сафаров наголосив, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила 44% атомної генерації, а також майже 78% потужностей ТЕС та 60% ТЕЦ.

Він додав, що після зростання тарифу за рахунок бюджету буде виділятись монетарна допомога тим верствам населення, для яких це зростання буде достатньо критичним.

Раніше у Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляли, що "Енергоатом" вже не може покривати пільговий тариф на електроенергію для населення.

Також голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що причина підвищення тарифу на електроенергію для населення — необхідність відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів.

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