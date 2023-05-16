Укренерго закликало українців споживати менше електроенергії у вечірній час

Національна енергетична компанія “Укренерго” просить українців обмежити споживання електроенергії з 19.00 до 22.00 години. Зокрема, пропонують вимкнути декілька електроприладів або використовувати їх вдень чи вночі. Про це компанія написала в Telegram.

Нічна масована атака росіян по Україні не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Втім вчорашні обстріли прифронтових регіонів пошкодили одну з магістральних ліній електропередачі, яка здійснює видачу потужності електростанції на Сході країни.

Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій в енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності і резервів.

Водночас триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях.

В компанії зазначили, що експортують електроенергію в Польщу і Молдову в той час, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

Нагадаємо, 15 травня російській окупаційні війська 80 разів обстріляли Херсонську область. Обласний центр - 14 разів, випустивши 60 снарядів.

Також окупаційні війська 15 травня знову поцілили в прифронтове смт Дворічна Харківської області.