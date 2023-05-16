Укрэнерго призвало украинцев потреблять меньше электроэнергии в вечернее время

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" просит украинцев ограничить потребление электроэнергии с 19.00 до 22.00. В частности, предлагают выключить несколько электроприборов или использовать их днем или ночью. Об этом компания написала в Telegram.

Ночная массированная атака россиян по Украине не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Но вчерашние обстрелы прифронтовых регионов повредили одну из магистральных линий электропередачи, которая осуществляет выдачу мощности электростанции на Востоке страны.

Из-за остановленных на ремонт энергоблоков электростанций в энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов.

В то же время, продолжается сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях.

В компании отметили, что экспортируют электроэнергию в Польшу и Молдову в то время, когда у энергосистемы есть избыток мощности и украинские потребители обеспечены энергопитанием.

Напомним, 15 мая российские оккупационные войска 80 раз обстреляли Херсонскую область. Областной центр – 14 раз, выпустив 60 снарядов.

Также оккупационные войска 15 мая снова попали в прифронтовое пгт Двуречная Харьковской области .