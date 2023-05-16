В результате вражеского обстрела Херсонской области шесть человек получили ранения

За сутки 15 мая российские оккупационные войска 80 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

Захватчики выпустили по региону 407 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Непосредственно Херсон стал также целью армии РФ.

Россияне обстреляли областной центр 14 раз, выпустив 60 снарядов. В Херсоне российские военные попали в учебное заведение, в области — в жилые кварталы населенных пунктов.

В результате российских атак шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

В ГСЧС добавили, что враг, в частности, нанес массовый удар по одному из микрорайонов города Херсон. От боеприпасов пострадали сразу несколько жилых домов, возник пожар во вспомогательном сооружении. Спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее, в течение суток 14 мая оккупанты 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Также утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.