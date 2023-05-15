Россияне обстреляли Херсонщину: ранены отец и сын

Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по Херсонской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома в селе Львове Тягинского общества.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его информации, в результате обстрела ранения получил 79-летний мужчина и его 48-летний сын.

Пострадавшим людям пришли на помощь украинские военные и доставили их в больницу в Херсоне. В настоящее время врачи оказывают поперпелым необходимую медпомощь.

Российские оккупационные войска в течение суток 14 мая 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Напомним, утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.