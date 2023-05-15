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Россияне обстреляли Херсонщину: ранены отец и сын
Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по Херсонской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома в селе Львове Тягинского общества.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
По его информации, в результате обстрела ранения получил 79-летний мужчина и его 48-летний сын.
Пострадавшим людям пришли на помощь украинские военные и доставили их в больницу в Херсоне. В настоящее время врачи оказывают поперпелым необходимую медпомощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские оккупационные войска в течение суток 14 мая 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения.
Напомним, утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.