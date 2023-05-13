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Обстрелы Херсонской области. Из-за действий войск РФ есть погибший и пострадавшие

Херсонская область, обстрел, повреждения
Последствия российских обстрелов Херсонской области 13 мая 2023. Фото: Херсонская областная прокуратура / Facebook

Армия страны-агрессора РФ 13 апреля в очередной раз обстреляла населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Оккупанты атаковали, в частности, населенные пункты Бериславского района. Из-за прицельного удара по частному дому в одном из сел под завалами погиб мужчина. Еще один местный житель госпитализирован.

Кроме того, россияне нанесли удары по Херсонской и Чернобаевской общинам, чем травмировали трех человек.

Враг повредил дома и хозяйственные постройки.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Он отмечал, что обошлось без пострадавших среди мирных людей.

Автор:
Артем Ющенко