Обстрелы Херсонской области. Из-за действий войск РФ есть погибший и пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ 13 апреля в очередной раз обстреляла населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Оккупанты атаковали, в частности, населенные пункты Бериславского района. Из-за прицельного удара по частному дому в одном из сел под завалами погиб мужчина. Еще один местный житель госпитализирован.

Кроме того, россияне нанесли удары по Херсонской и Чернобаевской общинам, чем травмировали трех человек.

Враг повредил дома и хозяйственные постройки.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Он отмечал, что обошлось без пострадавших среди мирных людей.