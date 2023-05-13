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Обстрелы Херсонской области. Из-за действий войск РФ есть погибший и пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ 13 апреля в очередной раз обстреляла населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
Оккупанты атаковали, в частности, населенные пункты Бериславского района. Из-за прицельного удара по частному дому в одном из сел под завалами погиб мужчина. Еще один местный житель госпитализирован.
Кроме того, россияне нанесли удары по Херсонской и Чернобаевской общинам, чем травмировали трех человек.
Враг повредил дома и хозяйственные постройки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Он отмечал, что обошлось без пострадавших среди мирных людей.