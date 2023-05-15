Захватчики выпустили 381 снаряд по Херсонщине: шесть человек погибли

Российские оккупационные войска в течение суток 14 мая 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 86 обстрелов, выпустив 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза, выпустив 9 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 56 человек.

Напомним, утром 13 мая российская авиация нанесла удары по Бериславу. Обошлось без пострадавших среди гражданского населения.