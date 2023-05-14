Пятеро человек погибли в результате подрыва на взрывчатке в Херсонской области

В Нововоронцовской общине Херсонской области 14 мая сдетонировало оставленное российскими военными неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погибли пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Трагедия произошла на территории местного сельского хозяйства. На месте работает следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств происшествия.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак уточнил, что взорвался недетонированный снаряд. Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68.

В Херсонской области сохраняется высокая минная опасность. Недавно вблизи села Токаровка Дергачевской ОТГ на вражеской мини взорвались пять работников энергетического предприятия.

До этого сообщалось, что автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки Херсонской области. В результате взрыва погиб один человек.