Враг ударил по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска 15 мая снова обстреляли прифронтовой поселок Двуречная Харьковской области, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил он.

Кроме того, по его словам, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь.

Напомним, 14 мая российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов. В результате артиллерийского обстрела села Старица Чугуевского района погибли два гражданских человека.