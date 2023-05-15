Армия РФ обстреляла два района Харьковщины: двое погибших

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Табаевка и другие населенные пункты.

Глава области сообщил, что в результате артиллерийского обстрела села Старица Чугуевского района погибли два гражданских человека.

Также в селе Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар.

Кроме того, в селе Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. За минувшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - отметил Синегубов.

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Золочев Богодуховского района области. В результате в Новобаварском районе Харькова были повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. А в Золочеве в домах были выбиты окна и разрушены два гаража.

В течение суток захватчики обстреляли также, в частности, села Хатное и Огурцово. Из-за этого, по данным Синегубова, два человека получили ранения.