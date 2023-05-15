Четверо человек погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке

Армия страны-агрессора РФ 15 мая нанесла ракетный удар по Авдеевке Донецкой области. Погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне атаковали Авдеевку ракетами сегодня утром. Захватчики попали в больницу.

В результате ракетного авиаудара погибли четыре человека.

Кроме того, за минувшие сутки на Донецком направлении 3 человека ранены в Курахово — в городе повреждены 7 многоэтажек. На территории общины обстреляны также Островское, Волченко и Горняк.

Ночью Авдеевка подверглась обстрелам из "Градов", происходили также обстрелы Марьинки и Георгиевки.

На Горловском направлении в Константиновке ранены 2 человека, повреждены 10 частных домов, 7 многоэтажек и школа.

В Торецкой территориальной общине повреждено 5 домов: 2 в Северном и 3 в Дружбе. В Часовоярской ТО повреждено 3 дома.

На Лисичанском направлении ранен 1 человек и разрушен 1 дом в Северске. Зафиксировано 18 обстрелов Лиманской общины без жертв и разрушений.

"Каждый новый день, проведенный в Донецкой области, увеличивает риск стать жертвой российской агрессии! Эвакуируйтесь!", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, российские оккупационные войска 13 мая в очередной раз обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего погибли два человека.