РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев: обломки ракет обнаружили в пяти районах

Ночью 16 мая армия страны-агрессора РФ совершила комплексную атаку на Киев с применением БПЛА и ракет. Украинские защитники ликвидировали подавляющее большинство воздушных целей. Падение обломков зафиксировано в пяти районах столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Там отмечают, что это было восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая.

"На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно, с применением БпЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени", - подчеркивают в КМВА.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, наибольшие повреждения в Соломенском районе - там в результате падения обломков ракеты произошло возгорание нескольких авто. Также повреждено здание площадью 200 кв. По предварительной информации, пострадали три человека.

В Дарницком районе столицы в результате падения обломков ракеты повреждены два автомобиля. Также в лесопарковой зоне зафиксировано падение обломков БПЛА, без возгорания. В Шевченковском районе упали обломки на территорию зоопарка.

В Оболонском и Святошинском районе пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 14 мая в Киев оккупанты запускали дроны для выявления позиций ПВО. Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах, сообщили в КМВА .

13 мая российская армия совершила нападение на столицу, используя исключительно беспилотные летательные аппараты.