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Радар для ППО й інша техніка. В Німеччині відзвітували про нову партію військової допомоги Україні
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшла, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження. Відповідна інформація розміщена на сайті уряду ФРН.
У четвер, 29 червня, було оновлено перелік допомоги, яку Німеччина надала Україні.
Згідно з цими даними, в рамках крайнього пакету підтримки Берлін відправив:
- одну радіолокаційну систему середнього радіуса дії TRML-4D;
- три мости для мостоукладачів Biber;
- мобільну систему розмінування;
- дві машини для прикордонників;
- 16 вантажівок Zetros.
Відомо, що радар TRML-4D використовує радіолокаційну технологію AESA, яка здатна виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей. Система здатна оперативно виявляти та супроводжувати близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. До нинішнього пакета допомоги Німеччина надала Україні один такий радар – у травні поточного року.Підписуйтеся на наш YouTube канал