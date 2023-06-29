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Політика
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Радар для ППО й інша техніка. В Німеччині відзвітували про нову партію військової допомоги Україні

TRML-4D, радар
Радар TRML-4D для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Фото: Wikipedia

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшла, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження. Відповідна інформація розміщена на сайті уряду ФРН.

У четвер, 29 червня, було оновлено перелік допомоги, яку Німеччина надала Україні.

Згідно з цими даними, в рамках крайнього пакету підтримки Берлін відправив:

  • одну радіолокаційну систему середнього радіуса дії TRML-4D;
  • три мости для мостоукладачів Biber;
  • мобільну систему розмінування;
  • дві машини для прикордонників;
  • 16 вантажівок Zetros.

Відомо, що радар TRML-4D використовує радіолокаційну технологію AESA, яка здатна виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей. Система здатна оперативно виявляти та супроводжувати близько 1500 цілей у радіусі до 250 км. До нинішнього пакета допомоги Німеччина надала Україні один такий радар – у травні поточного року.

Автор:
Артем Ющенко