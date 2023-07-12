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Зеленський та Шольц домовилися про додаткові Patriot для ЗСУ

Володимир Зеленський та Олаф Шольц на полях саміту НАТО. Фото: президент України/Twitter
Володимир Зеленський та Олаф Шольц на полях саміту НАТО. Фото: президент України/Twitter

Україна домовилася з Німеччиною про поставки додаткових пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot та ракет до них.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!", - зазначив він.

Також сторони обговорили гарантії безпеки для України на шляху в НАТО.

"Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", - додав Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомлли, що Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет зброї для України на майже 700 мільйонів євро. Зокрема, Німеччина нібито має надати пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, броньовані машини типу Marder і танки Leopard 1 A5 і артилерійські снаряди.

Автор:
Ніна Комащенко