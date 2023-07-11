АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Берлін поставить Києву додаткове озброєння на майже 700 мільйонів євро

Берлін поставить Києву додаткове озброєння на майже 700 мільйонів євро
Німеччина надасть пускові установки для системи Patriot. Фото: Вікіпедія

Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет зброї для України. Планується поставка зенітних установок, бойових машин піхоти, боєприпасів і безпілотників на сотні мільйонів євро.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Про те, що Берлін поставить Україні додаткові озброєння на майже 700 мільйонів євро, стало відомо у перший день саміту НАТО у Вільнюсі.

Посилаючтсь на джерела в Німецькому уряді видання пише, що Німеччина, зокрема, поставить пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, броньовані машини типу Marder і танки Leopard 1 A5 і артилерійські снаряди.

Зазначається, що про надання пакета мають оголосити після обіду 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Видання пише, що Київ і деякі його європейські партнери, зокрема на Сході, давно критикували Німеччину за боязку військову підтримку України. Але за кілька місяців Берлін активізував свої зусилля в цьому напрямку: тепер він постачає боєприпаси, танки "Леопард" і систему протиповітряної оборони.

13 травня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги для України вартістю 2,7 млрд євро. Це був найбільший пакет воєнної підтримки для України. 

Окрім того, Німецька компанія-виробник Hensoldt отримала замовлення на виготовлення ще шести радіолокаційних систем TRML-4D для України.

Автор:
Тетяна Гойденко