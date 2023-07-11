Берлін поставить Києву додаткове озброєння на майже 700 мільйонів євро

Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет зброї для України. Планується поставка зенітних установок, бойових машин піхоти, боєприпасів і безпілотників на сотні мільйонів євро.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Про те, що Берлін поставить Україні додаткові озброєння на майже 700 мільйонів євро, стало відомо у перший день саміту НАТО у Вільнюсі.

Посилаючтсь на джерела в Німецькому уряді видання пише, що Німеччина, зокрема, поставить пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, броньовані машини типу Marder і танки Leopard 1 A5 і артилерійські снаряди.

Зазначається, що про надання пакета мають оголосити після обіду 11 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі. Цією допомогою Німеччина хоче продемонструвати, що залишається серед країн, які надають Україні найбільшу підтримку.

Видання пише, що Київ і деякі його європейські партнери, зокрема на Сході, давно критикували Німеччину за боязку військову підтримку України. Але за кілька місяців Берлін активізував свої зусилля в цьому напрямку: тепер він постачає боєприпаси, танки "Леопард" і систему протиповітряної оборони.

13 травня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги для України вартістю 2,7 млрд євро. Це був найбільший пакет воєнної підтримки для України.

Окрім того, Німецька компанія-виробник Hensoldt отримала замовлення на виготовлення ще шести радіолокаційних систем TRML-4D для України.