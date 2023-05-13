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Танки, системи ППО та інше. В Німеччині назвали вміст найбільшого пакета військової допомоги Україні

Leopard 1A5
Танк Leopard 1A5. Фото: Rainer Lippert / Wikipedia

Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України, який включатиме допомогу на понад 2,7 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН.

Зазначається, що пакет міститиме:

  • 18 колісних гаубиць;
  • озброєння для протиповітряної оборони: чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;
  • артилерійські боєприпаси;
  • 30 бойових танків Leopard 1A5;
  • 20 бойових машин піхоти Marder;
  • понад 100 бойових броньованих машин.

"Ми твердо стоїмо на боці України, яка захищається від російської агресії", – додали в дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше про підготовку Німеччиною нового пакета військової допомоги для України повідомили ЗМІ. Журналісти вказували, що йдеться про підтримку на близько 2,7 млрд євро: таким чином Німеччина сформувала найбільший пакет озброєння з тих, які вона надавала для посилення ЗСУ з початку повномасштабної агресії РФ.

Автор:
Артем Ющенко