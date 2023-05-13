Танки, системи ППО та інше. В Німеччині назвали вміст найбільшого пакета військової допомоги Україні

Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України, який включатиме допомогу на понад 2,7 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ ФРН.

Зазначається, що пакет міститиме:

18 колісних гаубиць;

озброєння для протиповітряної оборони: чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;

артилерійські боєприпаси;

30 бойових танків Leopard 1A5;

20 бойових машин піхоти Marder;

понад 100 бойових броньованих машин.

"Ми твердо стоїмо на боці України, яка захищається від російської агресії", – додали в дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше про підготовку Німеччиною нового пакета військової допомоги для України повідомили ЗМІ. Журналісти вказували, що йдеться про підтримку на близько 2,7 млрд євро: таким чином Німеччина сформувала найбільший пакет озброєння з тих, які вона надавала для посилення ЗСУ з початку повномасштабної агресії РФ.