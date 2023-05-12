Американські Abrams вже прибули до Німеччини - на них навчатимуться українці

Раніше запланованого часу до Німеччини прибули американські танки, на яких тренуватимуться українські військові. Така інформація з’явилася на Sky News.

Танки направлять на військову базу Графенвер, де за декілька тижнів розпочнеться навчання.

Раніше на слуханнях у Сенаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки Abrams вже на початку осені. Очільник Пентагону пояснив, що час потрібен не лише для передачі танків в Україну, а й для створення відповідної інфраструктури, яка буде підтримувати роботу цих танків.

Також США модифікують танки Abrams, які планують передати українським військовим, прибираючи секретну техніку. Це повʼязано з побоюваннями, що вона може потрапити до російських окупантів.

У квітні журналісти писали, що наприкінці травня на полігонах Німеччини очікують на прибуття 31 танка Abrams. Ці тренування займуть близько 10 тижнів. Але українці тренуватимуться не на тих танках, які надійдуть в Україну. В США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, щоб відправити на передову.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками.

У січні адміністрація президента Джо Байдена оголосила, що надішле танки Abrams в Україну- після того, як протягом місяців наполягала, що вони надто складні та важкі в обслуговуванні та ремонті.

Зазначимо, міністерство оборони США уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на суму $27,1 млн.