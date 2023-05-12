Американские Abrams уже прибыли в Германию - на них будут учиться украинцы

Ранее запланированного в Германию прибыли американские танки, на которых будут тренироваться украинские военные. Такая информация появилась на Sky News.

Танки направят на военную базу Графенвер, где через несколько недель начнется обучение.

Ранее на слушаниях в Сенате министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки Abrams уже в начале осени. Глава Пентагона объяснил, что время нужно не только для передачи танков в Украину, но и для создания соответствующей инфраструктуры, которая будет поддерживать работу этих танков.

Также США модифицируют танки Abrams, которые планируют передать украинским военным, убирая секретную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть к российским оккупантам.

В апреле журналисты писали, что в конце мая на полигонах Германии ожидают прибытия 31 танка Abrams. Эти тренировки займут около 10 недель. Но украинцы будут тренироваться не на танках, которые поступят в Украину. В США обновляют 31 боевой танк M1A1, чтобы отправить на передовую.

По словам чиновников, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их. После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба, как вести бой и маневрировать с танками.

В январе администрация президента Джо Байдена объявила, что пришлет танки Abrams в Украину – после того, как в течение месяцев настаивала, что они слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте.

Отметим, что министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.