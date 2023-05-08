Боятся захвата. США снимают секретную технику с танков Abrams для Украины, – СМИ

США модифицируют танки Abrams, которые планируют передать украинским военным, убирая секретную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть к российским оккупантам. Об этом пишет USA Today со ссылкой на должностных лиц и военных экспертов.

По словам собеседников издания, это необходимая мера пресечения на случай, если россияне захватят одно из транспортных средств и используют его для разведки.

"Это может дать, а может и не дать возможности для России провести испытания на нем и искать уязвимые места", - сказал эксперт по российской армии в аналитическом центре RAND Corp. Колин Смит.

Журналисты отмечают, что США отправляют иностранным правительствам сокращенные версии своих танков, как и в случае с другим вооружением. Дело в том, что Пентагон сохраняет свои высочайшие возможности для американских войск.

Напомним, президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

Associated Press писало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что передача Украине отдельных боевых единиц М1 Abrams может состояться до конца года. А министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Abrams не успеют принять участие в ожидаемом контрнаступлении ВСУ.