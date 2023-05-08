Бояться захоплення. США знімають секретну техніку з танків Abrams для України, – ЗМІ

США модифікують танки Abrams, які планують передати українським військовим, прибираючи секретну техніку. Це повʼязано з побоюваннями, що вона може потрапити до російських окупантів. Про це пише USA Today із посиланням на посадовців та військових експертів.

За словами співрозмовників видання, це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять один із транспортних засобів і використають його для розвідки.

"Це може дати, а може і не дати можливості для Росії провести випробування на ньому та шукати вразливі місця", — сказав експерт з російської армії в аналітичному центрі RAND Corp. Колін Сміт.

Журналісти зазначають, що США надсилають іноземним урядам скорочені версії своїх танків, як і у випадку з іншим озброєнням. Справа в тому, що Пентагон зберігає свої найвищі можливості для американських військ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

Associated Press писало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Пізніше речник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що передача Україні окремих бойових одиниць М1 Abrams може відбутися до кінця року. А міністр оборони України Олексій Резніков зауважував, що Abrams не встигнуть взяти участь в очікуваному контрнаступі ЗСУ.