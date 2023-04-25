У Пентагоні повідомили, коли танки Abrams прибудуть в Україну

Танки М1 Abrams, які протягом кількох наступних тижнів прибудуть зі США до Німеччини для навчання українських військовослужбовців, не будуть потім відправлені в Україну для участі в бойових діях. Вони відрізнятимуться від бойових танків, які будуть надані Україні окремо.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, пише Укрінформ.

"Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", - зауважив Райдер.

Він зазначив, що США виділяють навчальні танки не із запасів армії, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

Райдер висловив сподівання, що до кінця цього року відбудеться передача Україні окремих бойових одиниць М1 Abrams та завершиться підготовка особового складу ЗСУ на американських танках.

Речник Пентагону також повідомив, що танки Abrams, які передаватимуться для застосування на фронті, будуть оснащуватися згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Нагадаємо, найближчими тижнями США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams. Таке рішення ухвалили під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн”

Зазначимо, міністерство оборони США уклало контракт з компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на виготовлення танків M1A1 Abrams для України на суму $27,1 млн.

Про яку саме кількість танків йдеться, не повідомляють. Відомо, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року.