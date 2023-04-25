В Пентагоне сообщили, когда танки Abrams прибудут в Украину

Танки М1 Abrams, которые в течение нескольких недель прибудут из США в Германию для обучения украинских военнослужащих, не будут затем отправлены в Украину для участия в боевых действиях. Они будут отличаться от боевых танков, которые будут предоставлены Украине отдельно.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укринформ.

"Эти танки будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии уедут в Украину", - заявил Райдер.

Он отметил, что США выделяют обучающие танки не из запасов армии, а из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин Украине.

Райдер выразил надежду, что до конца этого года состоится передача Украине отдельных боевых единиц М1 Abrams и завершится подготовка личного состава ВСУ на американских танках.

Спикер Пентагона также сообщил, что танки Abrams, которые будут передаваться для применения на фронте, будут оснащаться в соответствии со спецификой боевых действий в Украине.

Напомним, в ближайшие недели США начнут обучение украинских военных на танках Abrams. Такое решение было принято во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"

Отметим, министерство обороны США заключило контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн.

О каком именно количестве танков идет речь, не сообщают. Известно, что работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года.