США надеются доставить танки Abrams в Украину в начале осени

На слушаниях в Сенате Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки Abrams уже в начале осени. Приблизительно тогда же должно закончиться обучение украинских военных для работы на них.

Остин сообщил, что американцы уже переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинские военные могли учиться на них, сообщает "Голос Америки".

Глава Пентагона пояснил, что время нужно не только для передачи танков в Украину, но и для создания соответствующей инфраструктуры, которая будет поддерживать работу этих танков, новой техники для украинцев.

Он отметил, что эти танки достаточно сильно отличаются от других за счет турбинного двигателя и достаточно сложных систем.

"Мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. У них точно будет все в наличии к началу осени", – сказал Остин.

Ллойд Остин заявил в конце апреля, что страны НАТО и участники Контактной группы "Рамштайн" доставили в Украину более 230 танков, более 1550 бронированных машин и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад, а также предоставили более 55 миллиардов долларов помощи в сфере сохранности.