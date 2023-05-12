США сподіваються доставити танки Abrams в Україну на початку осені

На слуханнях у Сенаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки Abrams вже на початку осені. Приблизно тоді ж має зікінчитися навчання українських військових для роботи на них.

Остін повідомив, що американці вже перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українські військові могли навчатися на них, повідомляє Голос Америки.

Очільник Пентагону пояснив, що час потрібен не лише для передачі танків в Україну, а й для створення відповідної інфраструктури, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.

Він зазначив, що ці танки досить сильно відрізняються від інших за рахунок турбінного двигуна та достатньо складних систем.

"Ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені", – сказав Остін.

Ллойд Остін заявив наприкінці квітня, що країни НАТО та учасники Контактної групи "Рамштайн" доставили в Україну понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад, а також надали понад 55 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки.