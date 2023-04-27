Пріоритет №1. У Міноборони розповіли про ситуацію із забезпеченістю системами ППО

Системи протиповітряної оборони залишаються пріоритетом №1, оскільки вони гарантують безпеку для всієї країни. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю "РБК-Україна".

"Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно – це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого", – пояснив урядовець.

Він зазначив, що наразі Україна має радянську систему ППО, запаси ракет до якої виснажуються.

"Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО. Принципово вже вирішено, які це системи, а тепер треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них", – сказав Резніков.

Також міністр додав, що авіаційна платформа – це також частина ППО. Наприклад, літаки покоління 4++ здатні закрити провали систем радянського зразка.

Нагадаємо, раніше Тhe Guardian із посиланням на "злитий" секретний документ писало, що українські системи протиповітряної оборони вичерпують свій запас ракет.

Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 21 квітня, зазначав, що Україна наразі найбільше потребує наземних систем протиповітряної оборони. За його словами, це має забезпечити захист української інфраструктури й цивільних, а також військових, які виконують маневри.