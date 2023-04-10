Українська ППО може залишитися без ракет - Тhe Guardian

В одному з секретних документів, які нещодано потрапили в мережу, є свідчення про те, що українські системи протиповітряної оборони радянських часів С-300 можуть вичерпати ракетний запас до 2 травня за нинішніх темпів використання.

Протиповітряна оборона України ризикує залишитися без ракет і боєприпасів протягом декількох тижнів, про що свідчить витік документів Пентагону. Представники оборонних відомств США намагаються відстежити, як ці файли стали публічними, повідомляє Тhe Guardian.

Українські системи протиповітряної оборони "Бук", на які вона покладається разом із С-300 для захисту життєво важливих об’єктів від російської авіації, можуть зіткнутися з проблемами до середини квітня, і протиповітряна оборона, що захищає війська на лінії фронту, може вийти з ладу.

Російські винищувачі та бомбардувальники отримують більше можливостей атакувати українські сили, можуть стати серйозною проблемою для Києва, повідомляє Times з посиланням на високопоставлених військових.

Полковник Юрій Ігнат, речник ВПС України, не прокоментував конкретно інформацію, що міститься в документах, але сказав Wall Street Journal, що Україна зіткнулася з серйозними проблемами в пошуку боєприпасів радянської розробки для її найважливіших С-300 і "Бука".

"Якщо ми програємо битву за небо, наслідки для України будуть дуже серйозними. Зараз не час зволікати", — сказав він газеті.

Міністерство юстиції США розпочинає розслідування "витоку" секретних документів, у яких може міститися інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

"Зараз увага зосереджена на тому, що це витік із США, оскільки багато документів були лише в руках США", — сказав Майкл Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону, в інтерв’ю Reuters.

Офіційні особи кажуть, що широта тем, які розглядаються в документах, які стосуються війни в Україні, Китаї, на Близькому Сході та в Африці, свідчить про те, що їх міг оприлюднити американець, а не союзник.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times написала, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США і НАТО з розбудови української армії напередодні запланованого контрнаступу, були розміщені в Telegram та Twitter. В Офісі президанта та в українській розвідці вважають цю інформацію фейком Росії.