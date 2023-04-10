Украинская ПВО может остаться без ракет - The Guardian

В одном из секретных документов, которые недавно попали в сеть, есть свидетельство о том, что украинские системы противовоздушной обороны советских времен С-300 могут исчерпать ракетный запас до 2 мая при нынешних темпах использования.

Противовоздушная оборона Украины рискует остаться без ракет и боеприпасов в течение нескольких недель, о чем свидетельствует утечка документов Пентагона. Представители оборонных ведомств США пытаются отследить, как эти файлы стали публичными, сообщает The Guardian.

Украинские системы противовоздушной обороны "Бук", на которые Украина полагается вместе с С-300 для защиты жизненно важных объектов от российской авиации, могут столкнуться с проблемами до середины апреля, и противовоздушная оборона, защищающая войска на линии фронта, может получиться из строя.

Российские истребители и бомбардировщики получают больше возможностей атаковать украинские силы, могут стать серьезной проблемой для Киева, сообщает Times со ссылкой на высокопоставленных военных.

Полковник Юрий Игнат, спикер ВВС Украины, не прокомментировал конкретно информацию, содержащуюся в документах, но сказал Wall Street Journal, что Украина столкнулась с серьезными проблемами в поиске боеприпасов советской разработки для ее важнейших С-300 и "Бука".

"Если мы проигрываем битву за небо, последствия для Украины будут очень серьезными. Сейчас не время медлить", - сказал он.

Министерство юстиции США начинает расследование "утечки" секретных документов, в которых может содержаться информация о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению.

"Сейчас внимание сосредоточено на том, что это утечка из США, поскольку многие документы были только в руках США", - сказал Майкл Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, в интервью Reuters.

Официальные лица говорят, что широта тем, которые рассматриваются в документах, касающихся войны в Украине, Китае, Ближнем Востоке и Африке, свидетельствует о том, что их мог обнародовать американец, а не союзник.

Напомним, ранее газета The New York Times написала, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по развитию украинской армии накануне запланированного контрнаступления, были размещены в Telegram и Twitter. В Офисе президента считают эту информацию фейком России.