Приоритет №1. В Минобороны рассказали о ситуации с обеспеченностью системами ПВО

Системы противовоздушной обороны остаются приоритетом №1, поскольку они обеспечивают безопасность для всей страны. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

"Возможность развиваться стране, детям ходить в школу, студентам – в университеты, врачам лечить людей, аграриям собирать зерно – это все безопасность неба. Это выживание страны, способность производить продукты, платить налоги, пополнять бюджет, из которого содержится армия, что очень дорого", – объяснил чиновник.

Он отметил, что сейчас Украина имеет советскую систему ПВО, запасы ракет к которой истощаются.

"Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, то нужно пополнять чем-нибудь другим. Чем? Западными системами ПВО. Принципиально уже решено, какие это системы, а теперь нужно увеличить их количество и количество ракет к ним", – сказал Резников.

Также министр добавил, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. К примеру, самолеты поколения 4++ способны закрыть провалы систем советского образца.

Напомним, ранее The Guardian со ссылкой на "слитый" секретный документ писало, что украинские системы противовоздушной обороны исчерпывают свой запас ракет.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 21 апреля, отмечал, что Украина сейчас больше всего нуждается в наземных системах противовоздушной обороны. По его словам, это должно обеспечить защиту украинской инфраструктуры, гражданских, а также военных, которые выполняют маневры.