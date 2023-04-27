Украина и Италия могут начать совместно производить компоненты для ПВО, — Шмыгаль

Украинское и итальянское правительства обсудили возможность начала совместного производства компонентов для системы ПВО малого радиуса действия Skynex.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Шмыгаль посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A. Фото: пресс-служба правительства Шмыгаль во время визита на Rheinmetall Italia S.p.A. Фото: пресс-служба правительства Шмыгаль осмотрел мощности Rheinmetall Italia S.p.A. Фото: пресс-служба правительства Шмыгаль договаривается о совместном производстве компонентов для Skynex. Фото: пресс-служба правительства

Во время визита правительственной делегации в Италию он посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на системах ПВО.

В частности, Rheinmetall занимается производством ПВО малого радиуса действия Skynex. По словам Шмыгаля, подобные системы интересуют Украину.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", – объясняет он.

У Украины уже есть несколько Skynex, батареи находятся на боевом дежурстве в стране.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – добавил Шмыгаль.

Напомним, в феврале Италия вместе с Францией договорились о передаче Украине системы противовоздушной обороны SAMP/T-MAMBA. Эти комплексы позволяют оградить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны России.