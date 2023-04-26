Украина должна как можно быстрее быть в ЕС – президент Италии

Президент Италий Серджо Маттарелла подтвердил полную поддержку Украины со стороны страны по вступлению в Евросоюз.

Об этом сообщает Ansa по итогам встречи Маттареллы с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Италия выражает свое твердое убеждение в пользу скорейшего вступления Украины в Европейский Союз, и мы ценим преданность ее правительства на пути реформ, проводимых для соответствия параметрам ЕС", - сказал президент.

Маттарелла подтвердил полную поддержку Украины со стороны Италии во всех областях и так долго, как это будет необходимо. Он напомнил, что защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины - фундаментальная ценность для всех стран мира.

На встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности, восстановления и мирных переговоров.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает на поддержку Словакией последующей евроинтеграции Украины. Он напомнил, что Словакия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.