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Украина должна как можно быстрее быть в ЕС – президент Италии

маттарелла, шмыгаль, италия
Фото: Кабмин

Президент Италий Серджо Маттарелла подтвердил полную поддержку Украины со стороны страны по вступлению в Евросоюз.

Об этом сообщает Ansa по итогам встречи Маттареллы с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Италия выражает свое твердое убеждение в пользу скорейшего вступления Украины в Европейский Союз, и мы ценим преданность ее правительства на пути реформ, проводимых для соответствия параметрам ЕС", - сказал президент.  

Маттарелла подтвердил полную поддержку Украины со стороны Италии во всех областях и так долго, как это будет необходимо. Он напомнил, что защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины - фундаментальная ценность для всех стран мира.

На встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности, восстановления и мирных переговоров.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает на поддержку Словакией последующей евроинтеграции Украины. Он напомнил, что Словакия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Автор:
Михаил Шилин