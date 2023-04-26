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Україна повинна якнайшвидше бути в ЄС – президент Італії

шмигаль, маттарелла, італія
Фото: Кабмін

Президент Італій Серджо Маттарелла підтвердив повну підтримку України з боку країни щодо вступу в Євросоюз.

Про це повідомляє Ansa за підсумками зустрічі Маттарелли з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Італія висловлює своє тверде переконання на користь якнайшвидшого вступу України до Європейського Союзу, і ми цінуємо відданість її уряду на шляху реформ, які проводяться для відповідності параметрам ЄС", - сказав президент. 

Маттарелла підтвердив повну підтримку України з боку Італії у всіх сферах і так довго, як це буде необхідно. Він нагадав, що захист незалежності, свободи і територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу.

На зустрічі також обговорювалися питання ядерної безпеки, відбудови та мирних переговорів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на підтримку Словаччиною подальшої євроінтеграції України. Він нагадав, що Словаччина підтримала надання Україні статусу кандидата на набуття членства в ЄС.

Автор:
Михайло Шилін