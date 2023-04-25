Словаччина підтримує вступ України в ЄС, — Стефанчук

За підсумками зустрічі з головою Національної Ради Словацької Республіки Борисом Колларом голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Словаччина підтримала надання Україні статусу кандидата на набуття членства в ЄС.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

"Розраховую, що такою ж буде підтримка подальшої європейської інтеграції України", —зазначив він.

Стефанчук провів переговори зі словацьким колегою. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

Стефанчук під час переговорів наголосив, що ще однією стратегічною метою України є членство в НАТО і українцям важлива підтримка Словаччини.

Голова Національної Ради Словацької Республіки Борис Коллар. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

"Детально зупинилися на питанні спецтрибуналу. Парламент Словаччини ухвалив постанову, що підтримує його створення. Сьогодні почув від колеги тверду позицію: Росія — країна-агресор, яка має бути покарана і має відшкодувати всі збитки, нанесені Україні", — резюмував голова ВРУ.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що країни Євросоюзу можуть почати обговорення перспективи початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти на майбутньому зимовому саміті, який пройде в грудні.