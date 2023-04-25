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Словаччина підтримує вступ України в ЄС, — Стефанчук

словаччина, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, євроінтеграція, голова Національної Ради Словацької Республіки Борис Коллар
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Національної Ради Словацької Республіки Борис Коллар. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

За підсумками зустрічі з головою Національної Ради Словацької Республіки Борисом Колларом голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Словаччина підтримала надання Україні статусу кандидата на набуття членства в ЄС.

Про це Стефанчук повідомив у Facebook.

"Розраховую, що такою ж буде підтримка подальшої європейської інтеграції України", —зазначив він.

Фото 2 — Словаччина підтримує вступ України в ЄС, — Стефанчук
Стефанчук провів переговори зі словацьким колегою. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

Стефанчук під час переговорів наголосив, що ще однією стратегічною метою України є членство в НАТО і українцям важлива підтримка Словаччини.

Фото 3 — Словаччина підтримує вступ України в ЄС, — Стефанчук
Голова Національної Ради Словацької Республіки Борис Коллар. Фото: Facebook Ruslan Stefanchuk

"Детально зупинилися на питанні спецтрибуналу. Парламент Словаччини ухвалив постанову, що підтримує його створення. Сьогодні почув від колеги тверду позицію: Росія — країна-агресор, яка має бути покарана і має відшкодувати всі збитки, нанесені Україні", — резюмував голова ВРУ.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що країни Євросоюзу можуть почати обговорення перспективи початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти на майбутньому зимовому саміті, який пройде в грудні.

Автор:
Віта Молодан