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Словаччина підтримує вступ України в ЄС, — Стефанчук
За підсумками зустрічі з головою Національної Ради Словацької Республіки Борисом Колларом голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що Словаччина підтримала надання Україні статусу кандидата на набуття членства в ЄС.
Про це Стефанчук повідомив у Facebook.
"Розраховую, що такою ж буде підтримка подальшої європейської інтеграції України", —зазначив він.
Стефанчук під час переговорів наголосив, що ще однією стратегічною метою України є членство в НАТО і українцям важлива підтримка Словаччини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Детально зупинилися на питанні спецтрибуналу. Парламент Словаччини ухвалив постанову, що підтримує його створення. Сьогодні почув від колеги тверду позицію: Росія — країна-агресор, яка має бути покарана і має відшкодувати всі збитки, нанесені Україні", — резюмував голова ВРУ.
Нагадаємо, у ЄС заявили, що країни Євросоюзу можуть почати обговорення перспективи початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти на майбутньому зимовому саміті, який пройде в грудні.