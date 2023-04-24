Польща, Чехія та Словаччина закликали зробити все для перемоги України та не допустити заморозки війни з РФ

Прем'єр-міністри Чехії Петр Фіала, Словаччини Едуард Хегер та Польщі Матеуш Моравецький закликають до продовження міжнародної підтримки України доти, поки російські війська повністю не підуть з її території, і до недопущення перетворення цієї війни на "заморожений" конфлікт. Про це йдеться у їхній статті для американського журналу Foreign Affairs.

"Стає все очевиднішим, що Росія давно вирішила, що вона з нами воює... До нашого заклику слід поставитися серйозно: якщо Росія переможе, а Україна паде, наступною може стати Центральна Європа", - заявляють вони.

Як вказують лідери трьох країн, протягом багатьох років Кремль систематично підривав міжнародну стабільність і безпеку, порушуючи міжнародне право, застосовуючи силу чи загрожуючи її застосуванням, а також підриваючи демократичні інститути через політичну та гібридну війну, і його акт агресії проти України є лише крайнім вираженням цієї політики.

На їхню думку, перемога над Росією зараз, в Україні, стане чітким сигналом про те, що в Східній Європі немає місця замороженим конфліктам та нескінченним війнам, а "тиранам всюди" стане ясно, що агресія несе їм винагороди і їм не дозволять "розділити планету на сфери свого злого впливу”. У цьому контексті вони також заявили, що поділяють стурбованість США щодо "свободи та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні".

"Припинення війни з Росією, яка все ще володіє Кримом і територіями на сході України, було б рівносильним відкритому запрошенню всіх авторитарних божевільних, які вважають нормальним вторгатися до своїх сусідів на основі сфабрикованих і заснованих на ненависті наративів, вбиваючи сотні чи тисячі ні в чому не винних мирних жителів", - заявили Фіала, Хегер та Моравецький.

Прем'єри наголошують, що світ може настати лише на умовах України, а заморожування конфліктів є "улюбленим способом Росії виграти час, вдаючи, що вона поклала край війні, яку сама ж і почала".

"Заморожений конфлікт не принесе стабільності і не покращить безпеку чи економічні умови у довгостроковій перспективі. Швидше, це дозволило б Росії перегрупувати та перебудувати свої сили, продовжуючи вести політичну війну та експортувати свою імперську ідеологію", - вважають вони.

Глави урядів зазначають, що історія їхніх країн навчила їх тому, що важливо "протистояти злу і підтримувати тих, хто чинить опір", а нинішня війна додала нову енергію НАТО, що не може не обнадіювати.

При цьому, на їхню думку, допомога Україні не означає підриву власної обороноздатності країн альянсу, у тому числі й тому, що йдеться і про розвиток їхньої власної оборонної промисловості.

"Багато членів НАТО зараз роблять більше для збільшення витрат на оборону та модернізації своїх збройних сил, ніж будь-коли в історії альянсу. Наша спільна безпека потребує ще більше ресурсів, як фінансових, так і людських, щоб зберегти нашу військову та технологічну перевагу в майбутньому. Європейці показали, що вони здатні нести свою справедливу частку тягаря", - зазначають прем'єри.

Представники Чехії, Словаччини та Польщі наголошують на необхідності забезпечення отримання Україною всієї зброї та фінансової допомоги, необхідних для перемоги над Росією та повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

"Зараз не час послаблювати нашу рішучість. Оскільки цієї весни боротьба на полі бою загострюється, ми дивимося у бік літа та осені... Наша військова підтримка досі виявлялася життєво важливою у бою. Враховуючи невибіркові обстріли та націлювання з боку Росії, апріорі не можна виключати жоден вид звичайної зброї", - зазначають вони.

У той же час, за словами авторів звернення, незважаючи на важливість вибору типів зброї, що поставляється, іноді ще важливішим є те, наскільки швидко і сміливо приймаються такі рішення.

"Кожне коливання, кожне зволікання є небезпечним для України. Надання їй важелів, необхідних для перемоги, — найкращий спосіб уникнути затяжної війни. І ми повинні пам'ятати, що народ України спостерігає за нашими постійними дискусіями про тип зброї, яку ми не наважуємося постачати", - підкреслюють Фіала, Хегер та Моравецький.

Крім того, вони наголошують на необхідності створення спеціального трибуналу, який би притягнув найвище керівництво Росії до відповідальності за скоєний ним злочин агресії.

"Ми почули заклик України, і Рада Європи, інститути ЄС та понад 30 країн висловили свою підтримку створенню спеціального міжнародного кримінального трибуналу з таким мандатом. Ми також пропонуємо конфіскувати російські активи та резерви, які на Заході оцінюються у 350-400 мільярдів доларів. Ці кошти можна і потрібно було б використати для повоєнного відновлення України", - йдеться у статті.

Прем'єри також виступили за надання Україні повоєнних гарантій безпеки до її вступу до НАТО, оскільки, на їхню думку, в Україні не буде інвестицій та сталого відновлення, якщо вона не зможе захистити себе від майбутньої агресії.

"На майбутньому саміті у Вільнюсі НАТО доведеться відповісти на складні, але неминучі питання про майбутнє альянсу, включаючи його відносини з Україною і його майбутню стратегію щодо Росії... Настав час для альянсу прокласти чіткий і заслуговуючий на довіру шлях для членства України, якщо і коли Київ побажає і коли дозволять умови. А доти ми маємо бути готові надати гарантії безпеки", - зазначили вони.

Глави урядів трьох східноєвропейських країн також виступили за коригування політики щодо Росії, яка включала як стримування, так і діалог.

"Стримування і сила повинні лежати в основі нашої позиції. Діалог може служити засобом вираження рішучості та вирішення напруженості, але не повинен розглядатися як самоціль. Протягом багатьох років ми терпляче ділилися своїми поглядами та розбіжностями з Росією у різних контекстах, у тому числі у Раді Росія-НАТО, але без особливого ефекту. Розмова зі стіною не змінить поведінки росіян", - заявили прем'єри.

На їхню думку, зіткнувшись із припиненням діалогу з РФ, НАТО як військово-політичний союз має бути готовим коригувати свою стратегію на ходу.