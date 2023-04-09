Макрон про війну в Україні: зараз не час для переговорів, наразі погода військова

Час для переговорів між Україною та Росією про завершення війни ще не настав, погода наразі військова.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Les Échos під час свого візиту до Китаю.

"Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи", - зазначив він.

За його словами, метою діалогу з Китаєм є консолідація спільних підходів щодо війни в Україні.

"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику, і саме Китай має зробити висновки про наслідки того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прагнення до переговорного і тривалого миру", - пояснив Макрон.

Він додав, що китайський лідер Сі Цзіньпін говорив про європейську архітектуру безпеки.

"Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення, або заморожені конфлікти. Тож ви бачите, що з усього цього випливає спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом'якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії" - наголосив президент Франції.

Нагадаємо, як повідомляло агентство Reuters, китайський лідер Сі Цзіньпін надзвичайно пишно зустрів президента Франції Еммануеля Макрона під час державного візиту. Коли літак Макрона приземлився, його зустрів особисто міністр закордонних справ Китаю. Макрона відзначили на державному банкеті, а на площі Тяньаньмень його зустріли військовими парадами та стрільбою з гармат. Деякі аналітики вважають такий прийом ознакою бажання Пекіна залучити ключових союзників у Європейському Союзі до протидії Сполученим Штатам.