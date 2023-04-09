Макрон о войне в Украине: сейчас не время для переговоров, пока погода военная

Время для переговоров между Украиной и Россией о завершении войны еще не наступило, погода пока военная.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Les Échos во время своего визита в Китай.

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если мы должны расставить вехи ", – отметил он.

По его словам, целью диалога с Китаем является консолидация общих подходов к войне в Украине.

"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной энергетике, и именно Китай должен сделать выводы о последствиях того факта, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство не делать этого. Третье: очень четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление к переговорному и длительному миру", - пояснил Макрон.

Он добавил, что китайский лидер Си Цзиньпин говорил о европейской архитектуре безопасности.

"Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе существуют страны, подвергшиеся вторжению, или замороженные конфликты. Поэтому вы видите, что из всего этого следует общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог дает возможность смягчить комментарии, которые мы слышали об определенной самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", - подчеркнул президент Франции.

Напомним, как сообщало агентство Reuters, китайский лидер Си Цзиньпин очень пышно встретил президента Франции Эммануэля Макрона во время государственного визита. Когда самолет Макрона приземлился, его встретил лично министр иностранных дел Китая. Макрона отметили на государственном банкете, а на площади Тяньаньмэнь его встретили военными парадами и стрельбой из пушек. Некоторые аналитики считают такой прием признаком желания Пекина привлечь ключевых союзников в Европейский Союз к противодействию Соединенным Штатам.