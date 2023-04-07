Си Цзиньпин пытается склонить Макрона к противостоянию США

Китайский лидер Си Цзиньпин очень пышно встретил президента Франции Эммануэля Макрона во время государственного визита. Когда самолет Макрона приземлился, его встретил лично министр иностранных дел Китая. Макрона отметили на государственном банкете, а на площади Тяньаньмэнь его встретили военными парадами и стрельбой из пушек.

Некоторые аналитики считают такой прием признаком желания Пекина привлечь ключевых союзников в Европейский Союз к противодействию Соединенным Штатам, пишет Reuters.

Отмечается, что лидер Китая устраивает подобные приемы крайне редко. Скорее всего, Пекин подчеркивает важность отношений с ключевым членом ЕС, поскольку Си ищет поддержки против "всестороннего сдерживания, окружения и подавления" со стороны США.

"Все внешнеполитические наступления Китая имеют на заднем плане американо-китайские отношения... поэтому работать с любой страной, особенно средними или крупными государствами, например Франция, — это то, что они будут пытаться сделать, чтобы противостоять США", — сказал Чжао Суйшэн, профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета.

Ноа Баркин, аналитик из Rhodium Group, считает, что главная цель Китая состоит в том, чтобы предотвратить сближение Европы с Соединенными Штатами.

"В этом смысле Макрон является, пожалуй, важнейшим партнером Пекина в Европе. Дипломаты часто считают Макрона важным двигателем ключевой политики в ЕС", - сказал он.

Такую свою политику Китай подтвердил и отношением к главе ЕС Урсули фон дер Ляен, прибывшей вместе с Макроном.

Фон дер Ляен, которая в своей речи перед поездкой описала Китай как "репрессивный", получила очень холодный прием в Пекине. Ее назвали "проамериканской личностью, которая попала в Пекин только благодаря Макрону".

Государственное информационное агентство Xinhua в среду уделило внимание исключительно Макрону и связям Китая с Францией, оставляя ЕС почти незаметной темой, пишет Рolitico.

В то время как график Макрона был переполнен, у фон дер Ляйен был почти пуст. В то время как Макрон присутствовал на роскошном государственном пиру в четверг вечером с президентом Китая Си Цзиньпином, фон дер Ляен давала суровую пресс-конференцию в собственной штаб-квартире представительства ЕС.

Пока государственные СМИ трубили о китайско-французских отношениях, китайские социальные сети демонизировали фон дер Ляен как американскую марионетку.

В случае с Макроном и фон дер Ляйен Пекин видит больше шансов добиться успеха в отношениях с французским лидером, поставив исполнительную власть ЕС в несколько подчиненное положение.