Сі Цзіньпін намагається схилити Макрона до протистояння США

Китайський лідер Сі Цзіньпін надзвичайно пишно зустрів президента Франції Еммануеля Макрона під час державного візиту. Коли літак Макрона приземлився, його зустрів особисто міністр закордонних справ Китаю. Макрона відзначили на державному банкеті, а на площі Тяньаньмень його зустріли військовими парадами та стрільбою з гармат.

Деякі аналітики вважають такий прийом ознакою бажання Пекіна залучити ключових союзників у Європейському Союзі до протидії Сполученим Штатам, пише Reuters.

Зазначається, що лідер Китаю влаштовує такі прийоми вкрай рідко. Скоріш за все Пекін підкреслює важливість відносин з ключовим членом ЄС, оскільки Сі шукає підтримки проти "всебічного стримування, оточення і придушення" з боку США.

"Усі зовнішньополітичні наступи Китаю мають на задньому плані американсько-китайські відносини... тому працювати з будь-якою країною, особливо середніми чи великими державами, як-от Франція, — це те, що вони намагатимуться зробити, щоб протистояти США", — сказав Чжао Суйшен, професор китаєзнавства та зовнішньої політики Денверського університету.

Ноа Баркін, аналітик з Rhodium Group, вважає, що головна мета Китаю полягає в тому, щоб запобігти зближенню Європи зі Сполученими Штатами.

"У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі. Дипломати часто вважають Макрона важливим рушієм ключової політики в ЄС", - сказав він.

Таку свою політику Китай підтвердив і відношенням до очільниці ЄС Урсули фон дер Ляєн, яка прибула разом з Макроном.

Фон дер Ляєн, яка у своїй промові перед поїздкою описала Китай як "репресивний", отримала вкрай холодний прийом в Пекіні. Їі назвали "проамериканською особистістю, яка потрапила в Пекін лише завдяки Макрону".

Державне інформаційне агентство Xinhua у середу приділило увагу виключно Макрону та зв’язках Китаю з Францією, залишаючи ЄС майже непомітною темою, пише Рolitico.

У той час як графік Макрона був переповнений, у фон дер Ляйєн був майже порожнім. У той час як Макрон був присутній на розкішному державному бенкеті в четвер увечері з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, фон дер Ляєн давала сувору прес-конференцію у власній штаб-квартирі представництва ЄС. Поки державні ЗМІ сурмили про китайсько-французькі відносини, китайські соціальні мережі демонізували фон дер Ляєн як американську маріонетку.

У випадку з Макроном і фон дер Ляйєн Пекін бачить більше шансів досягти успіху у відносинах з французьким лідером, поставивши виконавчу владу ЄС у дещо підлегле становище.