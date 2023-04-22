Трибунал для Путіна буде гібридним - DW

Захід схиляється до "гібридного трибуналу" для переслідування відповідальних у злочині агресії проти України. Він може поєднати юрисдикцію України і процес на основі міжнародного права.

Про це пише DW.

У Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде гібридний трибунал, повідомив високопосадовець ЄС.

Він уточнив, що, за оцінками експертів Європейського союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції - це найвідчутніший варіант здійснення правосуддя в цьому випадку.

"Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає в притягненні до відповідальності", - сказав чиновник. Він додав, що для ЄС вкрай важливо, щоб Україна ратифікувала Римський статут.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що російські лідери повинні постати перед судом за вторгнення в Україну, навіть якщо їх не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання. Зазначається, що Міжнародний кримінальний суд може переслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але не може переслідувати злочин агресії через юридичні обмеження.