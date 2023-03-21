Трибунал для Росії. Україна зібрала у Страсбурзі коаліцію з 33 держав, – Кулеба

Україна створила коаліцію з 33 держав, які підтримують спецтрибунал для Росії за агресію проти України. Представники країн зібралися у Страсбурзі для переговорів на тему трибуналу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Перший день пройшов 21 березня, на 22 березня запланували другий день заходу.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств", — резюмував глава української дипломатії.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в Офісі президента представили послам 30 країн проєкт створення спеціального трибуналу, який повинен мати юрисдикцію розслідувати та притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України вище політичне та військове керівництво Росії.

Згодом українські дипломати почали створювати коаліцію держав навколо цієї мети. Вже в лютому перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ. У березні до коаліції країн, які разом працюють над створенням Спеціального трибуналу, приєдналася Австрія, що свідчить про широку географію союзників України у питанні трибуналу для РФ.