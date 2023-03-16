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Ще одна країна долучилася до створення Спецтрибуналу для Росії

Кулеба, МЗС, міністр закордонних справ, Кабмін
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Фейсбук-сторінка Кулеби

У четвер 16 березня Австрія приєдналася до коаліції країн, які разом працюють над створенням Спеціального трибуналу для засудження злочинів Росії на території України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав урядовець.

Кулеба додав, що наразі до складу основної групи уже входять 33 держави. Зокрема, ще дві країни доєдналися до коаліції напередодні, 15 березня.

"Зі збільшенням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", - зазначив міністр.

Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів РФ проти України може бути створений уже цього року. Цивілізовані країни підтримують таку ініціативу української влади та приєднуються до коаліції. 7 березня до коаліції долучилася Греція, а перед нею – Гватемала.

Перше засідання коаліції відбулося 26 січня, тоді до обговорення долучилася 21 країна. Наступне засідання має відбутися 21-22 березня у Страсбурзі.