Ще одна країна долучилася до створення Спецтрибуналу для Росії

У четвер 16 березня Австрія приєдналася до коаліції країн, які разом працюють над створенням Спеціального трибуналу для засудження злочинів Росії на території України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав урядовець.

I’m grateful to Austria for joining the coalition of countries working to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 33 states are already part of the Core Group. As the number grows, so does trust that Russia’s leadership will be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Кулеба додав, що наразі до складу основної групи уже входять 33 держави. Зокрема, ще дві країни доєдналися до коаліції напередодні, 15 березня.

"Зі збільшенням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", - зазначив міністр.

Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочинів РФ проти України може бути створений уже цього року. Цивілізовані країни підтримують таку ініціативу української влади та приєднуються до коаліції. 7 березня до коаліції долучилася Греція, а перед нею – Гватемала.

Перше засідання коаліції відбулося 26 січня, тоді до обговорення долучилася 21 країна. Наступне засідання має відбутися 21-22 березня у Страсбурзі.