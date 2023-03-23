Трибунал для Росії. Генпрокурор закликав судити Путіна заочно за агресію в Україні

Російські лідери повинні постати перед судом за вторгнення в Україну, навіть якщо їх не можуть заарештувати та доставити до суду особисто. Трибунал щодо злочину агресії має проводити заочні засідання.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі Reuters.

Зазначається, що Міжнародний кримінальний суд може переслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні, але не може переслідувати злочин агресії через юридичні обмеження.

З огляду на це зростає міжнародна підтримка створення спеціального трибуналу, який би переслідував російських лідерів за саме вторгнення, яке Україна та західні лідери вважають злочином агресії.

Костін наголосив, що спеціальний трибунал повинен переслідувати "вище політичне і військове керівництво, включаючи президент РФ Володимира Путіна, за злочин агресії".

"Я вважаю, що це може бути (проведено) заочно, тому що важливо віддати справедливість за міжнародні злочини, навіть якщо винуватців немає на лаві підсудних", - зазначив він.

Міжнародні суди дуже рідко проводять заочне судочинство, і правила МКС конкретно стверджують, що обвинувачений підозрюваний повинен бути присутнім під час судового розгляду.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС розглядають це рішення як початок процесу притягнення російської влади до відповідальності за злочини в Україні.

Зазначимо, у вересні 2022 року в Офісі президента представили послам 30 країн проєкт створення спеціального трибуналу, який повинен мати юрисдикцію розслідувати та притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України вище політичне та військове керівництво Росії.