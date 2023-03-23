Трибунал для России. Генпрокурор призвал судить Путина заочно за агрессию в Украине

Российские лидеры должны предстать перед судом за вторжение в Украину, даже если их не могут арестовать и доставить в суд лично. Суд по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в комментарии Reuters.

Отмечается, что Международный уголовный суд может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, но не может преследовать преступления агрессии из-за юридических ограничений.

Учитывая это, растет международная поддержка создания специального трибунала, который бы преследовал российских лидеров за само вторжение, которое Украина и западные лидеры считают преступлением агрессии.

Костин подчеркнул, что специальный трибунал должен преследовать "высшее политическое и военное руководство, включая президента РФ Владимира Путина, за преступление агрессии".

"Я считаю, что это может быть (проведено) заочно, потому что важно отдать справедливость за международные преступления, даже если виновников нет на скамье подсудимых", - отметил он.

Международные суды очень редко проводят заочное судопроизводство и правила МУС конкретно утверждают, что подозреваемый должен присутствовать во время судебного разбирательства.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС рассматривают это решение как начало процесса привлечения российских властей к ответственности за преступления в Украине.

Отметим, что в сентябре 2022 года в Офисе президента представили послам 30 стран проект создания специального трибунала, который должен иметь юрисдикцию расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.