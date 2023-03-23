Ордер на арест Путина: Международный уголовный суд отреагировал на угрозы со стороны РФ

Международный уголовный суд (МКС) выразил сожаление по поводу угроз в адрес учреждения после того, как был выдан ордер на арест лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом пишет пресс-служба МКС.

Отмечается, что президиум Ассамблеи государств-участников Римского устава (законодательный орган Международного уголовного суда) заявил об устойчивой поддержке МКС, в адрес которого посыпались угрозы из-за выданного ордера на арест Путина.

"Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что руководящий орган МКС подтвердил полное доверие к суду как независимому беспристрастному судебному институту и вновь заявил о твердой приверженности поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе.

"МКС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры", - подчеркнули в МКС.

Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, обвиняемых в массовой депортации украинских детей в Россию, что является военным преступлением.

Министерство иностранных дел крупнейшей страны ЕС – Германии – заявило, что эта страна готова арестовать Путина, если тот появится на ее территории.

Между тем в ЮАР, куда Путин действительно собирался на саммит БРИКС, хотят обсудить, в том числе с российской стороной, необходимость арестовать президента России Владимира Путина в случае его запланированного на август приезда в свете выдачи соответствующего ордера Международным уголовным судом.