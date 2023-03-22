ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

В уряді ПАР хочуть обговорити "з колегами в РФ", чи заарештовувати Путіна в разі його візиту

наледі пандор
Фото: МЗС ПАР

В уряді ПАР хочуть обговорити, у тому числі з російською стороною, необхідність заарештувати президента Росії Володимира Путіна у разі його запланованого на серпень приїзду до ПАР у світлі видачі відповідного ордера Міжнародним кримінальним судом. Про це заявила міністр міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор.

"Південній Африці треба буде вивчити існуючі положення нашого законодавства. Ми також, я думаю, мали б провести дискусію в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії і справді визначити, як рухатися далі", - зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше прес-секретар президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що усвідомлює свої юридичні зобов'язання у контексті передбачуваного візиту до цієї країни Путіна у серпні для участі у 15-му саміті організації БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР).

ПАР є країною-учасником Римського статуту, яким було засновано МКС, і тому формально зобов'язана заарештовувати людей, арешту яких він вимагає.

Тим не менш, у 2015 році цю країну вже відвідувала безперешкодно людина, щодо якої МКС видав відразу два ордери на арешт, а саме тодішній президент Судану Омар аль-Башир, якого звинувачували у військових злочинах та злочинах проти людяності, а також організації геноциду в провінції Дарфур.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у масовій депортації українських дітей до Росії, що є військовим злочином.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов