В уряді ПАР хочуть обговорити "з колегами в РФ", чи заарештовувати Путіна в разі його візиту

В уряді ПАР хочуть обговорити, у тому числі з російською стороною, необхідність заарештувати президента Росії Володимира Путіна у разі його запланованого на серпень приїзду до ПАР у світлі видачі відповідного ордера Міжнародним кримінальним судом. Про це заявила міністр міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор.

"Південній Африці треба буде вивчити існуючі положення нашого законодавства. Ми також, я думаю, мали б провести дискусію в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії і справді визначити, як рухатися далі", - зазначила вона.

Breaking News :Minister of International Relations Dr Naledi Pandor on the @IntlCrimCourt arrest warrant for President Vladimir Putin. #sabcnews pic.twitter.com/UPRB6EZhOX — Sophie Mokoena (@Sophie_Mokoena) March 22, 2023

Нагадаємо, що раніше прес-секретар президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що усвідомлює свої юридичні зобов'язання у контексті передбачуваного візиту до цієї країни Путіна у серпні для участі у 15-му саміті організації БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР).

ПАР є країною-учасником Римського статуту, яким було засновано МКС, і тому формально зобов'язана заарештовувати людей, арешту яких він вимагає.

Тим не менш, у 2015 році цю країну вже відвідувала безперешкодно людина, щодо якої МКС видав відразу два ордери на арешт, а саме тодішній президент Судану Омар аль-Башир, якого звинувачували у військових злочинах та злочинах проти людяності, а також організації геноциду в провінції Дарфур.

17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, яких звинувачують у масовій депортації українських дітей до Росії, що є військовим злочином.