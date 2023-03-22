В правительстве ЮАР хотят обсудить "с коллегами в РФ", арестовывать ли Путина в случае его визита

В правительстве ЮАР хотят обсудить, в том числе с российской стороной, необходимость арестовать президента России Владимира Путина в случае его планируемого в августе приезда в ЮАР в свете выдачи соответствующего ордера Международным уголовным судом. Об этом заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Южной Африке нужно будет изучить существующие положения нашего законодательства. Мы также, я думаю, должны были бы провести дискуссию в кабинете министров, а также с нашими коллегам в России, и действительно определить, как двигаться далее", - отметила она.

Breaking News :Minister of International Relations Dr Naledi Pandor on the @IntlCrimCourt arrest warrant for President Vladimir Putin. #sabcnews pic.twitter.com/UPRB6EZhOX — Sophie Mokoena (@Sophie_Mokoena) March 22, 2023

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что осознает свои юридические обязательства в контексте предполагаемого визита в эту страну Путина в августе для участия в 15-м саммите организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

ЮАР является страной-участником Римского статута, которым был учрежден МУС, и потому формально обязана арестовывать людей, ареста которых он требует.

Тем не менее, в 2015 году эту страну уже посещал беспрепятственно человек, в отношении которого МУС выдал сразу два ордера на арест, а именно тогдашний президент Судана Омар аль-Башир, которого обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности, а также организации геноцида в провинции Дарфур.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в массовой депортации украинских детей в Россию, что является военным преступлением.